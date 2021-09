Martijn filmde het van binnenuit: de angstige seconden tijdens noodlanding langs A50

Onderzoek: Games zetten jongeren aan tot lezen

7:00 Readification, een onderzoek of jongeren via gamen geïnspireerd kunnen worden om meer te gaan lezen, blijkt een groot succes. Sinds de introductie in mei zijn de verhalen van schrijvers Ronald Giphart en Margje Woodrow via de speciale app ruim 75.000 keer gedownload.