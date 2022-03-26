Masja vluchtte uit Oekraïne: lees hier haar verhaal in het Russisch

До конца не верила происходящему вокруг, мне казалось, что вот-вот, через день это скоро закончится и обе стороны придут к мирному урегулированию ситуации. Казалось, что это сон, что я проснусь, а завтра наступит новый день и страшный сон забудется. С каждым днем ситуация обострялась, но здравый оптимизм не покидал до того момента, когда мы не увидели, насколько серьезные бои начались в Киеве и его окрестностях. Моя бабушка, которая живет рядом со станцией метро «Берестейская» в Киеве, ощутила этот ужас на себе. В одну из ночей начались жуткие бои, небо было огненное от вспышек, где располагалась военная часть, моей бабушке, довольно пожилому человеку и больному приходилось прятаться в ванной. По соседству с ее домом находится Американское посольство, возле которого тоже были взрывы. В день, когда Россия объявила, что будет поражать радиолокационные узлы, удар пришелся на телевизионную вышку, которая тоже находилась недалеко от нее. Представить этот кошмар невозможно, но все это она пережила. Безусловно, все это очень сильно повлияло на нас.

До этого, я даже не задумывалась об эвакуации, тем более, заграницу.

Мои родители всерьез задумалась над тем, чтобы меня нужно эвакуировать и не терять времени, пока есть такая возможность.

Каково мне было в тот момент? Я не знала как реагировать, я не хотела покидать свой родной дом.

В порыве всей этой ситуации мы купили билет на ранее утро следующего дня. Когда мы начали собирать рюкзак, я окончательно решила, что никуда не поеду и вернула билет. Я плакала и говорила, что не могу и не хочу оставлять своих близких одних, но, благо, моя мудрая мама попросила собрать рюкзак с самым необходимы вещами и документами. Мама настаивала на том, чтобы я ехала, сказав мне одну фразу: «Нас это очень укрепит, если мы будем знать, что ты в безопасности».

После очередной неспокойной ночи, проснувшись утром, я поняла, что нужно принимать решение и оно было действительно разумным на тот момент. Разумеется, продумывая всю логистику, мы купили билеты на на дневной поезд, вечерний и ночной. Сейчас я могу точно сказать, наиболее верным решение было выбрать именно дневной поезд. Приехав на вокзал, мы увидели большое количество людей, с потерянными лицами, кошечками, собачками, людей, не осознающих что их ждет, что будет завтра, доедут ли они. На вокзале мы поняли, что про такое понятие, как билеты , можно забыть в ту же минуту. Поезда отправлялись с большим опозданием, наш поезд опоздал более, чем на 3 часа. После его объявления, на перон рванула толпа людей, чтобы успеть втиснуться. Невообразимо, что ты испытывал в момент, когда проводники кричали, что мест нет и берут только женщин с детьми. Каким-то чудом, моя мама с криками впихнула меня в тот набитый людьми вагон. Я с ужасом представляла, сколько мне предстоит ехать часов на последней ступеньке около дверей, на момент меня накрыло, сердце начало биться учащенно, появился страх.

Поезд долго не стоял, я махала рукой маме вслед, когда поезд тронулся, но поняла, что она меня не видит из-за запотевших окон. В моменте, я была опустошена полностью, еду куда-то без смысла, не знаю что меня ждет. Вы не представляете, что чувствует человек, который оставляет все, что у него есть, самое дорогое -семью, а самое страшное - это мысли, которые его никак не могут оставить. Мысли о том, что ты, вроде как предатель, никак не покидают тебя, к ним придется привыкать еще долго.

Что такое эвакуационный поезд? Я не имела понятия, я читала об этом в книгах и видела документальные кадры со времен Второй Мировой войны. Это не про удобства, теплоту и комфорт - это про спасение человеческих жизней сотен тысяч деток, их мам, женщин и пожилых людей. Надо отдать должное настоящим героям - проводникам, которые всячески пытались обустроить всех людей по всем свободным уголкам вагона. Мне повезло меньше, я не сидела в теплом поезде, у меня было место в тамбуре, которое как кажется, было не самым плохим. Добрейший проводник заботливо предложил сесть на какие-то мешки, нам девушкам, что было крайне любезно с его стороны и явно удобнее, нежели сидеть на рюкзаке в холодном тамбуре. В один момент, когда мы ехали в поезде, пришло указание выключить электричество в вагоне и не включать телефоны. Как нам объяснил проводник, в некоторых опасных участках дороги нужно быть менее заметными и снижать ход поезда из-за опасности минирования рельс и возможных обстрелов поезда. Безусловно, речи о сне и не могло идти, так как находилась не в очень удобном положении. Представьте, как страшно ехать ночью, не видя ничего вокруг, только рельсы, поезд и сама наедине со своими мыслями. А главное, ты не знаешь - как и куда дальше.

Поездка из Киева до Львова была только началом. По приезду во Львов, я прочла новость, что буквально после отправления моего поезда был нанесен авиаудар с ракеты рядом с железнодорожным вокзалом.Это было чуть ли не в тот момент, когда мама должна была должна была садиться на такси у вокзала и ехать домой. Это ужасно представить себе такую картину, хорошо , что я прочла это после того, как знала, что мама уже дома и в безопасности.

Во Львове, я ощущала себя в безопасности, выбивал из колее только звук сирен на вокзале. Очень приятно было увидеть огромное кол-во волонтеров, молодых парней и девушек, которые рассказывали, как пройти к поезду, какую очередь нужно занять, где можно выпить чая и согреться.

Вторая часть эвакуации была ещё более сложной. Очередь на поезд, который следовал в Польшу была невероятно длинной, она росла просто на глазах. Простояв 5 часов на холоде, наш поезд прибыл. В тот час же, толпа людей начала сбегаться, чтобы успеть втиснуться. Но и тут было непросто, приоритет в посадке на поезд отдавали мамам с детьми и только потом молодым девушкам и пожилым людям. Молодых мужчин, которые хотели проскочить со своими женами на поезд встречал полицейский с оружием и отправлял обратно. Мне повезло, я успела втиснуться в вагон электрички. Большое количество людей с детьми стояли в узком проходе электрички. Дети буквально валились с ног и даже спали на полу.

По плану, мы должны были ехать 2 часа, от Львова до небольшого городка Пшемысль в Польше расстояние около 100км. Через 30 минут после отправления поезда мы остановились на более, чем 2 часа, машинист сказал, что мы пропускаем поезд с гуманитарной помощью. Подобных остановок было несколько. Одна из которых длилась около 6 часов из-за большого потока людей на польской границе. Сложно даже сейчас представить, каково было высидеть все это время в душном поезде.

Вспоминаю, как искала перевод слова «беженец» на английский, это слово сейчас уже плотно закрепилось в моем ежедневном лексиконе. На улице у поезда толпились волонтеры, раздавали горячую еду, чай, подгузники для детей. Невообразимо представить себе доброту людей, которые помогают совершенно незнакомым людям. После, у нас была еще остановка на несколько часов перед въездом на территорию Польши. В тот момент не хотелось ничего, было только одно желание - написать родным, что все хорошо. Связи на границе с Польшей не было, близкие очень переживали. Мне удалось отправить обычное смс сообщение с текстом - «у меня все хорошо, мы ждем свою очередь из-за большой загруженности границы».

После того, как мы пересекли границу и прибыли в Пшемысль, машинист поезда сказал «Слава Украине» на сообщение которого все в один голос ответили «Героям Слава»! Первое, о чем я подумала - мы в безопасности.

На вокзале волонтеры начали помогать всем, рассказывать куда идти, как получить бесплатный билет на поезд, автобус. Вокзал был буквально переполнен людьми, тысячи украинцев бегали, не знали что им делать, куда ехать, как ехать, на чем ехать.

Мир не без добрых людей, ребята-волонтеры помогли найти ночлег после почти 2 суток на ногах. В Польше приютили невероятно добрые люди, сделав максимально комфортным мое пребывание. Сложно было уснуть, меня всю трясло от нервов, от звука пролетающего самолета вблизи дома у меня срабатывал рефлекс и становилось страшно. На следующе утро после попыток уснуть, за мной и молодыми мамами с детьми приехали волонтеры из Нидерландов, которые встретили нас с невероятной добротой. Звучит сейчас страшно и непонятно, перед отъездом мне сказали, что меня отвезут в Гаагу, но у кого я буду жить, кто эти люди, я не знала. Было страшно, но ребята мне сказали, что семья, а доме которых я буду жить - очень хорошая, меня это успокоило. Ехав в Голландию, я не знала практически ничего о том, что такое быть не просто туристом, а именно жить, привыкать к местным порядкам, людям, менталитету. В тот момент в моей голове крутилось много мыслей, а как вообще будут относиться к беженцам из Украины, не будут ли обходить стороной и т д.

Ночью, по приезду в Нидерланды, меня встретил Ханс, очень добрый мужчина, с которым по пути мы говорили. По приезду в дом, я почувствовала себя под защитой. Поначалу было очень страшно, а как вообще спуститься с комнаты вниз и начать говорить с людьми. Сейчас тоже иногда возникают смущение, потому что семья, в которой я живу невероятно добрая и отзывчивая. Очень непривычно от того, что приходится жить у людей, потому что всю свою сознательную жизнь ты был самостоятельным и не просил помощи.

А что дальше? А как дальше? Как искать себя, здесь, на новом месте? Я каждый раз задаю себе этот вопрос, ответы у меня в голове очень туманные. Искать работу? - для этого нужны документы, регистрации и много других юридических моментов, которые пока никак не регламентированы государством и Европейским союзом. Очень непросто сейчас думать о будущем , я не знаю, насколько затянется война в моей стране.

Меня до сих пор не отпускает чувство вины, потому что вся моя семья осталась там. Я столкнулась с понятием «синдром беженца» - это страшное чувство, ты не в силах помочь. Я знаю, что не имею права жаловаться, я сейчас в безопасности, но мне больно и очень горько, когда я вижу в очередной утренней сводке новостей уничтоженные жилые дома, детские сады и школы. У меня болит душа за моих близких, за мой родной Киев.

Мне больно смотреть на то, как два соседних народа стали врагами друг другу. Одно могу сказать точно, это отпечаток на всю жизнь нашего народа. Сейчас хочется молиться за свою страну, хочется, чтобы у нас у всех были силы держаться и верить в то, что эта война скоро закончится и наступит мир на нашей земле.