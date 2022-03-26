Masja Buchkaryk.
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Masja Buchkaryk. © Pim Ras

Masja vluchtte uit Oekraïne: lees hier haar verhaal in het Russisch

24 февраля - день, который запомнится навсегда. Ранним утром прогремели первые взрывы вблизи Киева. Началась война… Невозможно передать словами ощущение того четверга, как будто, ты просто читаешь сводку новостей и это не наяву.

Masja Buchkaryk < Laatste update: 10:29

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