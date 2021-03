Massaal in verzet tegen coronaboete

Agenten en toezichthouders schreven vorig jaar in totaal 36.000 bekeuringen uit voor het niet naleven van de coronaregels, blijkt uit de jaarcijfers van het Openbaar Ministerie. Zo’n 22.000 mensen hebben inmiddels hun geldboete binnen. De overige 14.000 bekeuringen zijn nog in behandeling. Het OM wil daarvoor bijvoorbeeld nog aanvullende informatie hebben om ze beter te kunnen beoordelen.

De meeste Nederlanders accepteren normaal gesproken de zogenoemde strafbeschikkingen van het OM zonder morren, maar bij de coronaboetes ligt dat duidelijk anders. Ruim zevenduizend mensen gingen ertegen in verzet. Dat is meer dan 30 procent van de mensen die een coronaboete kreeg. Bij andere opgelegde strafbeschikkingen is dat percentage 11 procent, aldus het OM.

Dat zoveel mensen bezwaar aantekenen, had tot oktober vooral te maken met de hoogte van de boete en het strafblad dat een overtreding toen ook nog opleverde, denken het OM en advocaten die bezwaarmakers juridisch hebben bijgestaan. Aanvankelijk moest er 390 euro worden afgetikt. Nadat daar forse kritiek op kwam, ook in de Tweede Kamer, is dat bedrag verlaagd naar 95 euro en levert het ook geen strafblad meer op. ,,In het begin was er ook veel onduidelijk over wat wel en niet mocht en waren de verschillen per regio groot”, zegt Frank van Ardenne die meerdere corona-overtreders bijstaat.

Volledig scherm Handhavers controleren op het gebruik van mondkapjes in het centrum van Rotterdam. © ANP

Tot de zomer kwamen ongeveer drieduizend mensen in verzet. Toen was dat nog 20 procent van het totaal aantal uitgeschreven bekeuringen. In de tweede helft van het jaar kwamen nog eens vierduizend mensen in het verweer, terwijl het aantal opgelegde boetes halveerde. Tot de zomer deelde het OM ruim 15.000 strafbeschikkingen uit, daarna kwamen er nog maar zevenduizend bij (tot eind 2020).

Volgens het OM heeft de verlaging van de boete per oktober voor een stortvloed aan nieuwe bezwaren gezorgd in het tweede deel van het jaar. Veel mensen die al een boete op zak hadden van 390 euro, wilden ook dat hun bedrag werd verlaagd. Het ging om 1111 zaken die zijn toegekend.

Maar dat verklaart mogelijk niet alles. Advocaat Janbart Kalk, die ook enkele coronaovertreders bijstaat, kan zich goed voorstellen dat het verzet nog steeds fors is. ,,De logica van de regels is voor veel mensen nog steeds volstrekt onduidelijk. Kijk naar de huidige maatregelen. Je mag wel alleen bij je ouders op bezoek, maar ze mogen niet samen op bezoek komen. Mensen krijgen zo het gevoel dat regels grenzen aan willekeur en zijn het er dan niet mee eens als zij daarvoor worden beboet.”

Een coronaboete aanvechten kan zeker lonen. Het OM seponeerde ongeveer zelf de helft van de 2771 verzetschriften die inmiddels zijn beoordeeld. Overigens zijn die volgens het OM vooral uit de beginperiode toen nog niet alle regels even duidelijk waren.

In 313 zaken is de zaak aangebracht bij een rechter. Een deel moet nog voorkomen, maar in de 165 rechtszaken volgde 35 keer een vrijspraak. Dat gebeurde onlangs nog bij een aantal jongeren uit Meppel en Hoogeveen, omdat handhavers niet eerst hadden gewaarschuwd.

