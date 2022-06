Massale boerenactie: overlast niet uitgesloten, Rijkswaterstaat belt politie bij trekkers op snelwegen

Consuminderen Experts voorspel­len ‘crash van het systeem’ als we zo doorgaan: ‘Leef gezond en betaal belasting’

Personeelstekort, stikstofcrisis, klimaatverandering. We lopen in ons land met zijn allen tegen grenzen aan. Maar intussen willen we niks opgeven. Experts voorspellen ‘een crash van ons systeem’ als we zo doorgaan.

25 juni