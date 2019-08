Massale zeedierensterfte in Grevelingenmeer: ‘Het is daar een deathzone’

Wisselval­lig zomerweer lijkt ook na volgend weekend aan te houden

11:56 Het warme zomerweer raakt na de storm van gisteren verder in het slop. De wind is vandaag iets in kracht afgenomen, maar het waait nog behoorlijk. Ook na het weekend blijft het wisselvallig. Er trekken geregeld buien over het land en soms waait het flink.