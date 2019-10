Matroos (57) van Nederlands schip overlijdt voor ogen collega’s in Britse haven: ‘Impact is enorm’

Salafisti­sche moksee alFitrah bepaalt alles: 'Hoe je je baard mag dragen en hoe je je moet gedragen’

13:00 Hoera, je moeder is jarig. Met een mooi cadeau in de hand ga je bij haar op viste. Het wordt een gezellige, vrolijke middag met familie en lekker eten. Enthousiast doe je de volgende dag tegen vrienden je verhaal. Maar de gehoopte bijval blijft uit. Sterker, je vrienden zijn kwaad. Want hoe haal je het in je hoofd een verjaardag te vieren? Je weet toch dat zoiets in strijd is met de islam?