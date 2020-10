Maurice de Hond over overleden zoon Marc: ‘Hij heeft óns getroost’

UitvaartspecialOp 5 juni 2020, twee dagen na het overlijden van zijn zoon Marc, zat Maurice de Hond bij het tv-programma M. ,,Hij heeft mij de kracht gegeven”, zei hij. Om door te gaan bedoelde hij. En ook: om nu al daar op die plek te kunnen zitten. Onverwacht, midden in een stevig statement, brak zijn stem. Heel even maar. Hoe is het nu?