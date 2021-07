Maurik opgeschrikt door inval om aanslag De Vries: ‘Ik voel me niet meer op mijn gemak’

Coronavirus LIVE | Biden: van deur tot deur om mensen over te halen zich te laten vaccineren

12:14 Ruim de helft van de zzp’ers geeft aan dat de vraag naar hun producten of diensten is afgenomen tijdens de coronacrisis. Zij omschrijven de financiële situatie van hun bedrijf vaak als matig of slecht. Ambtenaren van het ministerie van Financiën hebben becijferd dat zeven op de tien bedrijven te veel aan NOW-steun hebben ontvangen. Er moet zeker 4,2 miljard van de verstrekte 18,7 miljard worden terugbetaald is de conclusie van een eerste schatting. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog. Het vorige liveblog leest u hier terug.