Maurits tikt de 50 aan

Om dat mogelijk te maken bevorderde Willem-Alexander Maurits in 2013 tot adjudant in buitengewone dienst. Die erefunctie biedt hem de mogelijkheid Maurits bij bijzondere gelegenheden als zijn vertegenwoordiger af te vaardigen.



Dat is de afgelopen vijf jaar meermaals gebeurd. Zo was de prins, die zijn diensttijd bij het korps Mariniers vervulde, vorig jaar in vol ornaat aanwezig bij de herdenking van de 350e verjaardag van de tocht naar Chatham. De Nederlandse vloot voer in juni 1667 onder leiding van admiraal Michiel de Ruyter de rivier de Thames op, bracht 13 Engelse oorlogsschepen tot zinken en sleepte het vlaggenschip de HMS Royal Charles mee naar De Republiek.



Vanuit Nederlandse optiek was het dan ook geen herdenking maar een viering, zoals Maurits glimlachend memoreerde in een toespraak.



Verder lezen na de foto