Max Moszkowicz (1926-2022): de ‘pleitvader’ van de advocatuur had dwarse opvattingen

Een halve eeuw praktiseerde hij als advocaat en dankzij hem en z’n zoons, die in de voetsporen van hun vader traden, groeide z’n praktijk uit tot een familie-imperium van formaat. Wat Gerrit van der Valk was in de horeca, was Max Moszkowicz in de advocatuur. Hij overleed deze week op 95-jarige leeftijd.