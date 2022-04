Max Verstappen krijgt gelijk van Hoge Raad: lookalike in Picnic-filmpje is wél een portret

Max Verstappen krijgt toch gelijk. Een lookalike van de F1-coureur in een reclamefilmpje van Picnic is wel een inbreuk op zijn portretrecht. De Hoge Raad heeft dat vandaag besloten. De eis van Max Verstappen om een schadevergoeding moet daarmee opnieuw worden behandeld.

Max Verstappen was in cassatie gegaan na een eerdere beslissing van het gerechtshof Amsterdam over een filmpje van online supermarkt Picnic, waarin de autocoureur door een lookalike wordt nagespeeld. Het hof oordeelde eerder dat de lookalike in het filmpje geen portret oplevert in de zin van de Auteurswet. Dat is volgens de Hoge Raad dus onjuist.

Picnic plaatste in 2016 een filmpje op Facebook waarin een lookalike van Max Verstappen optreedt. De lookalike bezorgt in dat filmpje, rijdend in een Picnic-bestelwagentje, boodschappen in de raceoutfit, met pet, die sterk lijkt op wat Max Verstappen draagt tijdens media-optredens en op het circuit. Het filmpje verscheen een dag nadat supermarktketen Jumbo een televisiereclame lanceerde, waarin de echte Max Verstappen boodschappen bezorgt in een Formule 1-auto.

Max Verstappen maakte bezwaar tegen het Picnic-filmpje. Hij eiste een schadevergoeding van Picnic op grond van het zogenoemde portretrecht.

De rechtbank Amsterdam oordeelde dat de lookalike een portret van Max Verstappen oplevert en wees de vorderingen van Verstappen toe. In hoger beroep wees het gerechtshof Amsterdam de vorderingen af. Volgens het hof was geen sprake van een portret omdat voor het publiek duidelijk is dat het om een lookalike gaat en niet om de echte Max Verstappen. Verstappen ging vervolgens in cassatie in bij de Hoge Raad.

Max Verstappen vroeg de Hoge Raad de uitspraak van het hof te vernietigen. Hij heeft onder meer aangevoerd dat ook een lookalike een portret van de uitgebeelde persoon kan opleveren.

De Hoge Raad heeft Max Verstappen in het gelijk gesteld. De Hoge Raad oordeelt dat een afbeelding van een lookalike onder bepaalde omstandigheden een portret van de uitgebeelde persoon kan zijn. Dat is het geval indien de uitgebeelde persoon in de lookalike wordt herkend en deze herkenning door bijkomende omstandigheden is vergroot, bijvoorbeeld door het gebruik van kleding. Of het publiek begrijpt dat het om een lookalike gaat en niet om de uitgebeelde persoon zelf, is niet van belang.