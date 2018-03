Máxima in actie als vrijwilligster: 'Mijn man bakt de beste pannenkoeken'

Aan het eind van het bezoek benadrukte het koningspaar het belang van het vrijwilligerswerk en werd duidelijk wie van de twee thuis de betere pannenkoeken bakt. ,,Zullen we die eer aan mijn man geven?'', zei Máxima toen haar dat werd gevraagd. Vrijdag kwam ook prinses Beatrix al in actie voor NLdoet, zij stak de handen uit de mouwen in Amersfoort.