'Máxima's culotte; nee, nee, nee!'

Loonsverho­ging voor 18.000 hoveniers

12:52 De 18.000 hoveniers in Nederland krijgen de komende twee jaar een loonsverhoging van in totaal 5,6 procent. Dat is de uitkomst van de cao-overeenkomst die is afgesloten. Het akkoord zal met een positief advies worden voorgelegd aan de leden, aldus vakbond CNV.