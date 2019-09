Maximaal 100 op de snelweg heeft (bijna) alleen maar voordelen

5 VRAGENMinder hard rijden op de snelweg. Met dat advies kwam oud-minister Johan Remkes dit weekend om een einde te maken aan de stikstofcrisis. Moeten we weer terug naar honderd kilometer per uur? Het milieu is er zeker bij gebaat en niet alleen dat, zeggen experts. Vijf vragen en antwoorden.

1. Wat is het probleem?

Duizenden bouwprojecten liggen stil. De Raad van State bepaalde eerder dit jaar dat veel natuurgebieden worden aangetast doordat er te veel stikstof wordt uitgestoten. Het kabinet moet met een oplossing komen.

2. Hoe kan langzamer rijden bijdragen aan het oplossen van de stikstofcrisis?

De hoeveelheid stikstof die auto’s uitstoten wordt vooral bepaald door de liters brandstof die ze verbruiken. Met een lagere snelheid is dat minder. Volgens belangenvereniging Milieu Centraal betekent een verlaging van de snelheid van 130 kilometer per uur naar 100 kilometer in theorie gemiddeld een kwart minder stikstof uitstoot.

Of dat in de praktijk ook zo is moet blijken, want in deze berekening is ervan uitgegaan dat iedereen ook daadwerkelijk 130 rijdt. Uit metingen van Rijkswaterstaat bleek al eerder dat dit lang niet zo was op wegen waar de snelheid omhoog ging van 120 naar 130.

De branchevereniging voor de auto-industrie, RAI, denkt dat een verlaging van de snelheid slechts een oplossing is voor de korte termijn. De motoren van auto’s worden in zo’n rap tempo schoner dat ook de brandstofauto’s rond 2030 nog nauwelijks stikstof uitstoten.

3. Wat scheelt het in reistijd als we teruggaan naar 100 kilometer per uur?

Wie nu van Maastricht naar Den Helder continu 130 kilometer per uur zou kunnen rijden, doet daar 2 uur en 30 minuten over. Met 100 kilometer per uur zou dat 30 minuten langer zijn. In Nederland is het alleen onmogelijk om zulke lange trajecten aan één stuk zo hard te rijden. Het tijdverlies zal voor de meeste automobilisten daarom hooguit enkele minuten zijn.

Volledig scherm Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen is bang dat automobilisten gefrustreerd achter het stuur zitten als ze langzamer moeten rijden. © Marnix Schmidt

Mensen die nu dagelijks in de file staan, zijn mogelijk zelfs sneller op de plek van hun bestemming. Door een verlaging van de snelheid verbetert namelijk de doorstroming. Voor de beste doorstroming, zou de snelheid volgens hoogleraar transportbeleid Bert van Wee zelfs terug moeten naar 90 kilometer per uur. ,,Dat is de ideale snelheid om zoveel mogelijk auto’s over een snelweg te laten rijden.’’

4. Wat betekent een lagere snelheid voor de verkeersveiligheid?

Het aantal dodelijke ongelukken zou weleens flink kunnen afnemen. Wanneer de snelheid wordt verhoogd, neemt de kans op een ongeval en de ernst toe. ,,En dat werkt omgekeerd ook zo’’, zegt directeur Peter van der Knaap van verkeersveiligheidsinstituut SWOV.

Een lagere snelheid betekent dus minder ongelukken en met minder zwaar letsel. Belangrijke factor voor de veiligheid is ook dat snelheidsverschillen tussen bijvoorbeeld het vrachtverkeer en personenauto’s kleiner worden.

5. Zitten bestuurders wel te wachten op een lagere snelheid?

Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen verwacht dat dit het grootste probleem wordt. De keerzijde van een lagere snelheid is dat veel automobilisten gefrustreerd achter het stuur zullen zitten. Ze hebben in Nederland nu al het gevoel dat ze zichzelf in moeten houden.

Helemaal op wegen waar niemand rijdt, zal het voor veel automobilisten een opgave worden om zich aan een lage limiet te houden. ,,Dat zag je nu al bij de A2 tussen Utrecht en Amsterdam. De 100 kilometer per uur past niet bij de vijfbaans snelweg. Het gevaar bestaat dat mensen dan wat anders gaan doen in de auto, bijvoorbeeld spelen met hun telefoon en dan is de verkeersveiligheid daar zeker niet bij gebaat’’