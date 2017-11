Maximale straf voor verkrachten en vermoorden Romy (14)

update/videoDe 14-jarige Brian N. krijgt een jaar cel en jeugd-tbs voor het verkrachten en wurgen van zijn leeftijdsgenote Romy uit Hoevelaken. Dat is de maximale straf die kan worden opgelegd aan een jongere onder de zestien jaar. Als Brian na zeven jaar niet is uitbehandeld, dan volgt volwassenen-tbs. Ook moet hij een schadevergoeding betalen van 31.000 euro.

De rechtbank ging mee met de eis van het Openbaar Ministerie (OM). De puber uit Lunteren had zijn daden al eerder tegenover de politie bekend. Volgens de aanklager heeft de jongen het meisje gedood in een poging te voorkomen dat hij zou worden gepakt.

De twee kenden elkaar van school in het Gelderse De Glind bij Barneveld. Het lichaam van Romy werd vrijdag 2 juni gevonden in een sloot in Achterveld. De verdachte werd twee dagen later opgepakt, naar aanleiding van getuigenverklaringen en camerabeelden.

Meerdere keren verkracht

De verdachte Brian N. wachtte Romy de vrijdag van haar dood na school op en fietste met haar mee richting haar huis in Hoevelaken. Romy schreef in een whatsapp-bericht aan haar vriendinnen: ‘oh my god, ik ben nu onderweg en Brian wacht op mij. Ik vind hem eng.’ Volgens de rechter heeft de verdachte Romy meerdere keren verkracht.

Romy heeft na de verkrachting tegen Brian N. gezegd dat ze hem zou aangeven. Hij werd zo boos en dat hij haar vervolgens heeft gewurgd en in een sloot bij de Emelaarseweg in Achterveld heeft geduwd.

Volgens de rechtbank is gekwalificeerde doodslag bewezen: Brian bracht Romy opzettelijk om het leven om te voorkomen dat de verkrachting ontdekt zou worden.

Aanranding

De verdachte is volgens de rechtbank in 2016 al in aanraking gekomen met de politie vanwege een aanranding. N. handelde niet uit paniek, maar wilde zijn sporen uitwissen. Rechter: ,,Wat Brian heeft gedaan heeft onbeschrijfelijk en onherstelbaar leed aangebracht. Romy was het middelste kind en letterlijk het hart van het gezin.”

Op de zitting vertelden de ouders van Romy wat het verlies van Romy voor de familie betekent. Zij voelen het gemis, het verdriet en de woede elke dag opnieuw. De dood van Romy heeft ook de samenleving geschokt.

Volgens de rechtbank lijdt Brian aan een ziekelijke stoornis en een gebrekkige ontwikkeling. ,,Hij heeft volgens deskundigen ook een adhd-stoornis, is verminderd empatisch, anti-sociaal en heeft geen agressiecontrole. De adequate opvoeding, intensieve controle en hulp hebben hem volgens de rechtbank in de jaren voorafgaand aan het drama in het gareel gehouden.”

De kans op recidive acht de rechtbank groot. ,,De stoornissen van Brian zijn vooralsnog moeilijk behandelbaar. Hij is een klein kind in een groot volwassen wordend lichaam. Brian kan zijn lusten niet bedwingen.”

Verminderd toerekeningsvatbaar

Omdat onderzoek aantoont dat de jongen verminderd toerekeningsvatbaar is, vindt de rechtbank een langdurige behandeling nodig. Deze jeugd-tbs kan maximaal zeven jaar duren. N. zou dan 21 jaar zijn. Als daar redenen voor zijn, kan deze zogeheten PIJ-maatregel daarna worden omgezet in tbs, die eventueel onbeperkt kan worden verlengd.

De rechtbank vindt dat alleen de maximaal op te leggen jeugddetentie -dat is in dit geval één jaar- recht doet aan de ernst van de feiten. De rechtbank houdt hierbij geen extra rekening met de verminderde toerekeningsvatbaarheid van de verdachte omdat het jeugdstrafrecht hier al voldoende op ingericht is. De twaalf maanden celstraf is met aftrek van de bijna zes maanden voorarrest.

Het proces vond vanwege de minderjarigheid van N. plaats achter gesloten deuren.

Bij het verlaten van de zaal raakte Romy's moeder troostend de schouder aan van Brians huilende pleegmoeder.