Maximumsnelheid snelwegen naar beneden door stikstofuitspraak

Meer snelwegen

Op een aantal trajecten moet de maximumsnelheid om diezelfde reden worden verlaagd. Delen van de A1, de A28 en de A50 rondom de Veluwe krijgen weer een limiet van 120, waar die eerder juist was verhoogd naar 130. De wijzigingen gaan in per 1 oktober.



Het gaat om de A1 tussen de aansluiting Barneveld en knooppunt Beekbergen, de A28 tussen de aansluiting Strand Nulde en de aansluiting Strand Horst, de A28 tussen de aansluiting Strand Horst en knooppunt Hattemerbroek en de A50 tussen knooppunt Beekbergen en de aansluiting Epe. Het verkeersbesluit was voor deze wegen nog niet onherroepelijk. Uiterlijk 1 oktober worden volgens Van Nieuwenhuizen de verkeersborden aangepast.



Wanneer de snelheidslimiet op de betreffende wegen alsnog omhoog kan, is volgens Van Nieuwenhuizen afhankelijk van de bevindingen van een adviescollege onder leiding van oud-minister Johan Remkes. Die brengt momenteel de gevolgen van het stikstofvonnis in kaart, en moet ook mogelijke oplossingen aandragen.