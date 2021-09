Mbo-docent Kirsten in de race voor wereldwijde lerarenprijs van 1 miljoen dollar

Kirsten werd voor de wereldwijde prijs geselecteerd uit meer dan 8000 voordrachten en aanmeldingen uit 121 landen over de hele wereld. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de uitreikingsceremonie die in november plaatsvindt in Parijs.



,,Bizar! Ik was superblij en trots”, vertelt Kirsten telefonisch over het moment dat ze het nieuws hoorde. ,,Ik heb een beetje gelezen wie er nog meer genomineerd zijn en daar zitten heel bijzondere docenten bij. Daar mag ik tussen staan, ook nog als enige Nederlander!”



De geldprijs van 1 miljoen dollar steekt ze, mocht ze die winnen, niet direct in eigen zak. ,,Je mag een deel voor jezelf houden, maar ik wil er niet zomaar van gaan stappen of op vakantie gaan. Ik ben niet voor niets zo actief: ik heb een missie en wil mijn droom najagen.”