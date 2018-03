Mbo'ers mogen langer over hun studie doen dan vier jaar

Studenten moeten wat Van Engelshoven betreft meer ruimte krijgen. ,,Ik wil de kansengelijkheid in het mbo bevorderen,'' verklaart ze. ,,Studenten kunnen een diploma halen met uitzicht op een plek op de arbeidsmarkt. En het allerbelangrijkste vind ik dat studenten in het mbo de kans krijgen dat op hun eigen tempo te doen.''



Het ministerie van Onderwijs hoopt de veranderingen volgend jaar te kunnen invoeren. Uit cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) blijkt dat mbo-scholen nu al voor dik 75.000 studenten geen of minder geld krijgen, omdat ze vijf jaar of langer over het mbo doen. Volgens het ministerie heeft dat veelal te maken met mbo'ers die van opleiding wisselen of meerdere studies doen.