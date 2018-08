MBO-raad: niet klagen over tekort aan arbeidskrachten, maar beleid maken

Heerts spreekt die boodschap aan de overheid en het bedrijfsleven vandaag uit tijdens de officiële opening van het mbo-jaar in Tilburg. Het is de eerste keer dat het beroepsonderwijs zo'n evenement kent, ook koning Willem-Alexander zal er spreken. Heerts: ,,Door nijpende tekorten op de arbeidsmarkt wordt zichtbaar dat onze economie grotendeels rust op de schouders van mbo'ers. Iedereen kijkt nu verwachtingsvol naar het onderwijs, maar wij kunnen geen blik afgestudeerden opentrekken.’’

Moeilijk voorspelbaar

Een visie is nodig, stelt de voormalige vakbondsman en Kamerlid. ,,De arbeidsmarkt van de toekomst is nog moeilijker te voorspellen dan het weer. Dat vraagt om een langetermijnvisie die rekening houdt met flexibiliteit. Die is er nu niet. Neem de thuiszorg. Eerst werd iedereen eruit gegooid, nu legt de overheid miljoenen bij om mensen aan te trekken. In de bouw net zo: doordat stageplekken verdwenen tijdens de crisis hebben wij studenten destijds moeten ontraden bepaalde opleidingen te volgen. Dat leidt jaren later tot tekorten.''