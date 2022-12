ME roept feestende menigte in Schilderswijk op te vertrekken: ‘Er wordt met zwaar vuurwerk gegooid’

Na de stunt van het Marokkaanse elftal tegen Spanje zijn mensen weer massaal de straat op gegaan in de Haagse Schilderswijk om feest te vieren. Na de spannende wedstrijd won Marokko uiteindelijk met penalty's en is door naar de kwartfinale van het WK in Qatar. Honderden mensen renden na de penalty's naar buiten om feest te vieren. Er wordt (zwaar) vuurwerk afgestoken en er is veel getoeter te horen. Aanvankelijk heerste er een feestelijke stemming, maar dat sloeg na enige tijd om. Op de Vaillantlaan werd de politie bekogeld met vuurwerk.



De kruising van de Vaillantlaan met de Hoefkade is afgesloten en er cirkelt er een politiehelikopter boven de wijk. ‘Op dit moment vordert de ME de aanwezigen op de Vaillantlaan in Den Haag weg te gaan. Er wordt door de aanwezigen met zwaar vuurwerk gegooid’, meldt de politie op Twitter. De groep werd weggedreven richting ‘De Put’. Daar werd ook vuurwerk naar de ME gegooid en ook vlogen er bakstenen door de lucht.