Medeverdachte in moordzaak Humeyra (16) schreeuwt naar Bekir: ‘Was er sprake van ontvoering?’

UpdateBekir E., de man die de 16-jarige Humeyra Ergincanli op school in Rotterdam op klaarlichte dag doodschoot, stond vanochtend voor het eerst voor de rechter, voor een nog niet-inhoudelijke zitting. Medeverdachte Mohammed Al-M. zegt dat Bekir verzonnen heeft dat hij Humeyra eigenlijk wilde ontvoeren. Al-M. is daar woest over omdat hij zo bij de zaak betrokken is geraakt. Aan het eind van de ochtend riep hij hard door de zaal naar Bekir: ‘Was er sprake van ontvoering? Nou?’

Bekir E. hoorde het roerloos aan en reageerde er niet op. Even later liep hij weg. Terug naar zijn cel. Voor hem zat het er alweer op vandaag. Tot grote ergernis van Mohammed, die een tirade afstak: ,,Nu krijg ik niks bevestigd! Dat verhaal van ontvoering is een grap! Ik ken het slachtoffer niet eens! Ik wist van niks! Toen ik schoten hoorde ben ik weggegaan. Die ontvoering is verzonnen. Ik zit hier onschuldig. Dát wil ik zeggen!”

,,Ik heb u gehoord,” zei de rechter rustig.

Bekir E.. is dan alweer weg. Over hem werd vanochtend weinig gesproken. Hij heeft bekend en vandaag werd verder alleen duidelijk dat zijn advocaat voor doodslag zal gaan in plaats van moord. Pas in augustus of september wordt de zaak inhoudelijk behandeld, zoals het er nu naar uitziet. Het enige wat Bekir vandaag zei is ‘dat hij schoot omdat Humeyra wegrende'. ,,Ze was te snel voor me.”

Eigenlijk wilde Bekir in zijn cel blijven vandaag. Maar hij is ‘omgepraat’ om er toch te zijn. “Uit respect voor de rechtbank en familie,” zei zijn advocaat. Humeyra's familie keek hem vanaf de tribune boos aan. Het is zwaar de moordenaar van Humeyra te zien.

Ontvoeren

Rotterdammer Bekir E. (31) heeft al bekend Humeyra te hebben doodgeschoten. Vorige week werd bekend dat hij eigenlijk het plan had de tiener te ontvoeren. Hij wachtte het meisje, met wie hij een relatie had gehad, op bij haar school, het Designcollege in Rotterdam-West. Hij had een plattegrond van de school bij zich en een sleutel van een woning waarin hij Humeyra vast had willen houden.



De familie vreest al dat Bekir het verhaal gaat ophangen dat hij Humeyra eigenlijk niet wilde doodschieten. Humeyra had een korte relatie met Bekir en verbrak die toen ze ontdekte hoe oud hij was. Daarna begon hij haar te stalken en te bedreigen.



Een gedragsdeskundigteam gaat in het Pieter Baan Centrum onderzoek doen naar E.’s geestvermogens en zijn psychische gesteldheid. Momenteel lopen nog onderzoeken naar de instanties die een rol hebben gespeeld in de tijd dat Humeyra werd gestalkt door Bekir E.

De focus is daarnaast gericht op de twee medeverdachten die bij Bekir E. in de auto zaten toen hij Humeyra later neerschoot. Een daarvan is dus de 25-jarige Mohammed Al-M. De ander is ene R. Y. D. die als enige van de drie verdachten niet vastzit. Hij zou zich tijdig van de ontvoeringsplannen hebben gedistantieerd.

Verzonnen

Mohammeds advocaat zei vanmorgen dat zijn cliënt van niks wist, dat de ontvoeringsplannen verzonnen zijn door Bekir E. en dat Mohammed ‘dat zou hebben tegengehouden’ als hij daarvan had geweten. Hij was met Bekir meegegaan om ‘een trainingspak te kopen’. Het ontvoeringsplan zou door Bekir zijn verzonnen om niet voor moord, maar voor het ‘minder zware’ doodslag veroordeeld te worden. Dat er vóór de moord tussen Mohammed en Bekir werd gesproken over een ontvoering, vatte Mohammed op als een grap.

Volgens Mohammeds advocaat zou Bekir E. in verlegenheid zijn gebracht en voor ‘pedofiel’ zijn uitgemaakt omdat Humeyra zou hebben gelogen over haar leeftijd (ze zou hebben gezegd dat ze ouder was dan 16). Daarom zou hij haar hebben doodgeschoten. Pas anderhalve maand later kwam hij met het ontvoeringsverhaal op de proppen en dat hij haar ‘per ongeluk’ doodschoot.