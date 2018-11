Medewerker Defensie ziek door legionellabesmetting

‘Lichaam vermiste Corrie van der Valk na zeventien jaar gevonden’

8:49 Ruim zeventien jaar nadat Corrie van der Valk, die deel uitmaakte van de bekende horecafamilie, spoorloos verdween, is haar raadselachtige verdwijning opgelost. De recherche heeft de familie Van der Valk gisteravond laten weten dat haar lichaam is gevonden in een graf in België. Dat meldt De Telegraaf.