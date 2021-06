Medewerker gevangenis Leeuwarden zwaargewond na aanval gevangene

Consumptie van Nederlan­ders sterkst gegroeid sinds de Tweede Wereldoor­log

7:49 De consumptie van Nederlandse huishoudens is in april het sterkste aangetrokken sinds de Tweede Wereldoorlog. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werd de enorme groei vooral veroorzaakt doordat de consumptie in de vergelijkbare maand vorig jaar juist op een zeer laag niveau lag vanwege de eerste lockdown. Daarnaast werden op 28 april de terrassen geopend en was het vanaf die datum ook mogelijk om zonder afspraak te winkelen. Ook was het gasverbruik in april veel hoger dan een jaar eerder doordat het veel kouder was.