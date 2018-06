Medewerker politie ontslagen na nieuwe fout tijdens proeftijd

Herkenbaar Met groep 8 op kamp: een middag zwemmen in plaats van douchen

10:03 Het is het begin van het afscheid van de basisschool: het groep 8-kamp. In het hele land barst het deze weken van de clubjes groep 8’ers die ravotten in de bossen, bij clubhuizen om een kampvuur zitten en fietstochten maken. Hoe ziet zo’n kamp er uit in een tijd dat we verknocht zijn aan onze mobiele telefoons en ouders het lastig vinden de kinderen los te laten? Een ochtendje mee met de Fortgensschool uit Voorschoten.