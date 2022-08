Medewerker steelt horloge van opgebaarde man, broer verdedigt haar: ‘Is iets menselijks’

‘Prettig zelfstandig, met altijd hulp of zorg dichtbij’, valt er op de site van het woonzorgcentrum te lezen. ‘Dag en nacht beschikbaar.’ Dat het er lange tijd, van januari 2020 tot oktober 2021, minder prettig aan toegaat, komt mede door de verdachte. De van oorsprong Russische wil er niets over vertellen. In de rechtszaal buigt een oude vrouw in een rolstoel, zwarte tas op schoot, naar haar begeleider. „Ze wil niks zeggen”, herhaalt deze de boodschap.



De rechter concentreert zich op de andere verdachte, de broer. Die geeft toe dat hij de spullen bij een goudinkoopwinkel in Deventer verkocht heeft. „Ik heb geen vragen gesteld. Ik had niet verwacht dat ze tot zoiets in staat was. Uiteindelijk wist ik dat het gestolen was. Ze belde mij, huilde.”



Huize Salland schakelt in februari 2021 een recherchebureau in. 9000 euro aan recherchekosten verder lopen deze en een andere medewerker tegen de lamp. Beiden worden op staande voet ontslagen. „Toen ben ik ook eerlijk geweest. Open”, komt er uit haar mond. „Ammehoela, zullen mensen denken”, luidt de reactie van de rechter. „U kon ook niet ontkennen. U stond op beeld!”