Medewerkers BelastingTelefoon horen aangrijpende verhalen: ‘Ze wilde alles goed achterlaten voor de kinderen’

Nandoe loopt al dagen langs de weg in Drenthe, maar laat zich nog niet vangen

Heb je afgelopen weken een vreemde vogel gespot langs de N374 bij Nieuw-Balinge in Drenthe? Dan is de kans groot dat het om een nandoe gaat. Het beest is ontsnapt en ondanks meerdere pogingen is het nog niet gelukt de loopvogel te kunnen vangen.