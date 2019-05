Medewerkers en patiënt gewond door steekincident in ggz-instelling

YouTube-do­cent rots in de branding voor eindexamen­kan­di­da­ten

8:05 Na wekenlang blokken moeten 217.285 examenkandidaten vanaf morgen laten zien wat ze waard zijn. Op de eerste examendag staan onder meer biologie, Nederlands en scheikunde op het programma. Vandaag zetten de scholieren de puntjes op de i en schakelen massaal de hulp in van YouTube-docenten. Drie leerlingen vertellen over hun rots in de branding.