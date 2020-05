‘Medewerkers gesloten slachterij Groenlo waren mogelijk in Apeldoorn aan het werk’

VIDEODe politie onderzoekt momenteel of medewerkers van de vorige week gesloten Vion-slachterij in Groenlo bij de slachterij in Apeldoorn aan het werk waren. Zij worden geacht in thuisquarantaine te verblijven. Eerder vandaag sloot de veiligheidsregio de slachterij omdat arbeidsmigranten op onveilige wijze vervoerd zouden zijn.

Woordvoerster Heidi Otten bevestigt dat de politie momenteel in opdracht van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) onderzoek doet. ,,Er zijn aanwijzingen dat in Apeldoorn mensen op het terrein zijn die op de lijst stonden van de 657 collega’s die in Groenlo zijn getest op corona.’’ Hiervan waren er 157 positief.

,,De berichten uit Apeldoorn zijn zeer verontrustend’’, zegt Vion-woordvoerder David Gribnau. ,,Naar wij hebben begrepen doet de politie onderzoek in onze vestiging in Apeldoorn of er mogelijk één of meerdere mensen zouden zijn die op de quarantainelijst van Groenlo zouden staan.’’

In Groenlo is de Vion-slachterij vorige week gesloten nadat uit testen bleek dat 20 procent van de medewerkers besmet was met het coronavirus. De medewerkers horen thuis in quarantaine te zitten.

,,Het is een uitstekende zaak dat de politie dit nu tracht vast te stellen’’, zegt Gribnau. ,,En onbegrijpelijk dat daar blijkbaar aanleiding voor is. Voor onze medewerkers en voor de regio is het van groot belang om te weten wat de feiten zijn. Die zijn nu ons nog niet duidelijk. Wij proberen van onze kant op dit moment na te gaan of wij kunnen bijdragen aan wat de feitelijke situatie is. Daarover zijn wij in contact met de veiligheidsregio en politie.’’

Gribnau: ,,Laten we ook helder zijn hoe wij als Vion hierin staan: voor ons en voor onze medewerkers gelden dezelfde afspraken als voor ieder ander: als iemand positief is bevonden op het Corona-virus dan ga je netjes in quarantaine en blijf je in quarantaine gedurende twee weken.”

De slachterij van Vion in Apeldoorn is vandaag per direct afgesloten. Eerder op de dag waren achttien busjes met arbeidsmigranten, die op een onverantwoorde manier werden vervoerd, aangekomen bij het slachthuis. De medewerkers zouden te dicht bij elkaar in de busjes hebben gezeten, zo meldt een woordvoerder van het ministerie van Landbouw.

Ton Heerts, de voorzitter van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, heeft ingegrepen omdat de directie van Vion zich niet aan de afspraak heeft gehouden om toe te zien op veilig vervoer voor zijn werknemers. Ton Heerts: ,,Gisteren nog hadden we er vertrouwen in dat Vion zich aan alle afspraken zou houden. Ik heb toen aangegeven dat het vertrouwen duurt zolang Vion zich aan de afspraken houdt. Dat is op dit moment niet het geval.”

Het eerste personeel vertrekt inmiddels naar huis. Zij zijn inhoudelijk niet geïnformeerd over de situatie en weten dus ook niet of ze morgen wel of niet mogen werken. Medewerkers die naar huis gaan zijn niet getest, maar wel geregistreerd door de aanwezige instanties.

Eerder vandaag mochten vrachtwagens en auto’s het terrein niet meer op en af. Bij de ingang werden hekken geplaatst. Bij de entree van de slachterij aan de Laan van Malkenschoten meldden agenten en handhavers zich. Een rijstrook werd afgesloten.

Een woordvoerder van minister Carola Schouten (Landbouw) zegt dat het besluit van de Veiligheidsregio Noordoost-Gelderland de steun vanuit Den Haag heeft. ,,Dit is precies waar het gesprek van minister Schouten met de sector gisterenavond over ging. Bedrijven moeten zich houden aan RIVM-regels, en aan de regels wat betreft vervoer. Gebeurt dat niet, dan wordt er ingegrepen. Dat is hier gebeurd.”

Een woordvoerder van de NVWA zegt niet te weten hoe lang het slachthuis in Apeldoorn dichtgaat. ,,Toen de slachterij gesloten werd, waren alle dieren geslacht en gekeurd. Onze medewerkers daar waren dus klaar. Het is nu aan de Veiligheidsregio om te bepalen hoe het verder gaat. Dat wachten wij af.”

Ook bij de vestiging van Vion in Boxtel, waar het hoofdkantoor en een belangrijke slachterij van het bedrijf gevestigd zijn, is het een komen en gaan van busjes. Daar zitten geregeld ongeveer acht werknemers in, ziet een verslaggever ter plaatse. Vakbond FNV is ter plaatse om de situatie in de gaten te houden. Volgens een woordvoerder is het vervoer in volle busjes in Boxtel schering en inslag.



Volgens Vion worden per busje maximaal vier personen vervoerd, behalve als de passagiers onderdeel zijn van hetzelfde huishouden.



De slachtsector ligt de laatste weken steeds meer onder een vergrootglas. Nadat eerder buitenlandse slachthuizen getroffen werden door grote uitbraken, werden begin deze maand 28 Roemeense medewerkers van Vion in Scherpenzeel positief getest. Vorige week moest de vestiging van hetzelfde bedrijf in Groenlo dicht. Daar bleken 147 van de 657 medewerkers besmet met het coronavirus. Ook bij Van Rooi Meat in Helmond waren een aantal positieve testuitslagen.

Als reactie op de vele besmettingen heeft minister Schouten de regionale GGD's opgeroepen alle slachthuismedewerkers te testen. Daarnaast hamert ze er bij de sector op de regels goed na te leven. Gisteravond vond er nog een ‘intens’ gesprek plaats, in de woorden van Schouten. Eerder gaf ze aan dat nieuwe sluitingen een mogelijkheid zijn als de coronaregels niet goed nageleefd worden.

De sector stelt dat al sinds het begin van de coronacrisis aanpassingen gedaan zijn en dat in de slachterijen alles volgens de regels gaat. Toch sloot de NVWA al vier keer tijdelijk een slachterij, omdat haar dierenartsen niet veilig konden werken.

Vion liet maandag weten met nieuwe maatregelen te komen. Zo worden de werktijden verder verruimd om de kans op onderling contact tussen groepen collega’s te verkleinen, stelt het bedrijf. Verder zouden er ruimere bussen komen die de medewerkers, veelal arbeidsmigranten, naar de locaties vervoeren.