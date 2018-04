Medewerkers kermis Enschede redden vrouw van verkrachter

Proces vervolgd: Hoe gevaarlijk is Peter R. de Vries voor Willem Holleeder?

8:25 Lange rijen bezoekers voor de rechtbank gegarandeerd: deze maandag getuigt mediamagneet Peter R. de Vries in de strafzaak tegen Willem Holleeder. Hij was het die zussen Astrid en Sonja adviseerde opnames van hun broer te maken. Verslaggever Koen Voskuil is er vandaag bij en twittert. Zijn tweets zijn vanaf 10 uur onder dit artikel te lezen.