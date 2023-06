Medewerkster (36) doodgestoken in Albert Heijn, man (56) opgepakt: ‘Hij had allemaal bloed aan zijn handen’

met videoEen 36-jarige medewerkster van de Albert Heijn is dinsdagochtend doodgestoken in de winkel op de Turfmarkt in Den Haag. De verdachte, een 56-jarige man, is aangehouden.

Niet lang nadat de winkel opende, om 07.00 uur, renden medewerkers geschrokken de supermarkt uit. ,,De meiden van de Albert Heijn kwamen gillend naar buiten’’, zegt een medewerker van Bakker Bart, die tegenover de supermarkt zit. ,,Wij openen eigenlijk een half uur later, maar hebben snel de deuren geopend en iedereen naar binnen gehaald.’’

De supermarktmedewerkster uit Den Haag, voor zover bekend een invaller van de broodafdeling, bleek te zijn neergestoken en overleefde de aanval niet. ,,Ik begreep dat het slachtoffer in de winkel werkt. Ja, dit is héél erg schrikken.’’

Behalve het overleden slachtoffer zouden er nog twee personen gewond zijn geraakt, onder wie een agent.

De politie snelde met meerdere voertuigen naar de Albert Heijn aan de Turfmarkt nadat er, zes minuten na openingstijd, een melding was binnengekomen van een steekincident in de winkel. ,,Agenten troffen het slachtoffer aan en probeerden haar te reanimeren”, meldt de politie. ,,Tijdens de hulpverlening raakte één van de agenten lichtgewond.”

Volledig scherm De politie heeft de supermarkt afgeschermd met zwarte hekken. © Regio15

Drie ambulances en het Mobiel Medisch Team werden opgeroepen, maar niet veel later werd de inzet van het traumateam weer geannuleerd. Waarschijnlijk omdat het slachtoffer al was overleden.

Wat zich precies in de winkel heeft afgespeeld, is vooralsnog onduidelijk. De politie heeft de winkel na het dodelijke steekincident afgezet met zwarte schermen. Ook een deel van de weg is afgezet.

Verdachte

Snel na het steekincident is er een verdachte opgepakt. Het gaat om een 56-jarige man. Op de plek waar hij werd aangehouden, aan de achterzijde van de Universiteit Leiden aan de Schedeldoekshaven, liggen enkele bloeddruppels. ,,Het was een man in een zwart trainingspak met een capuchon op. Hij had allemaal bloed aan zijn handen’’, zegt een medewerker van een telecombedrijf, die de verdachte uit de winkel zag komen. ,,Hij keek een beetje raar uit z’n ogen, niet helemaal helder. Hij had zijn armen strak langs zijn lichaam toen hij langsliep. Ik zag geen mes in zijn handen.’’

Volgens de getuige was de politie toen al gearriveerd. ,,Ik zag dat een agent met een flink bloedende hand de AH uitkwam.’’

,,We zijn geschokt en verslagen door het nieuws dat een van onze collega’s vanmorgen is overleden bij een steekincident in de Albert Heijn-winkel aan de Turfmarkt in Den Haag”, zegt een woordvoerder van de supermarkt. ,,Onze gedachten gaan uit naar familie, vrienden en collega’s. De verdachte is aangehouden en de politie onderzoekt het incident. Wij richten ons nu op de zorg voor onze collega’s in de winkel.”'

Volledig scherm Burgemeester Jan van Zanen is dinsdagochtend naar de Turfmarkt gekomen na de dodelijke steekpartij in de Albert Heijn © Regio15

Burgemeester Jan van Zanen is naar de Turfmarkt gekomen en praat met ooggetuigen. De collega’s van het slachtoffer die in de winkel aan het werk waren tijdens het steekincident, zijn opgevangen en krijgen slachtofferhulp aangeboden.

De toedracht van de steekpartij is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden.

Volledig scherm Een agent is lichtgewond geraakt. © Jos van Leeuwen

Volledig scherm Bij de hulpdiensten kwam vanmorgen om 07.06 uur een melding binnen van een steekpartij aan de Turfmarkt in Den Haag © Jos van Leeuwen

