Medewerkster kliniek op non-actief om mogelijke relatie met tbs’er

„Binnen onze organisatie is integriteit van essentieel belang en grensoverschrijdend gedrag tolereren we niet. Als er signalen in die richting zijn, nemen we die zeer serieus‘’, zo schrijft De Rooyse Wissel schrijft op haar eigen website. ,,De veiligheid en de kwaliteit van de zorg en behandeling in een kliniek als de Rooyse Wissel zijn voor een groot deel afhankelijk van het gedrag en de houding van medewerkers. We besteden hier veel aandacht aan, dat begint al bij de sollicitatieprocedure. Bij alle medewerkers wordt een antecedentenonderzoek uitgevoerd. Integriteit en afstand en nabijheid zijn in ons werk terugkerende onderwerpen van gesprek. Collega’s hebben richting elkaar een signaleerfunctie. Soms heeft iemand zelf niet door dat hij/zij de grens overschrijdt.”