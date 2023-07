Medicijntekorten blijven groeien: ‘We zijn doorgeschoten in drukken op de prijs’

Apotheker Allard Bom uit Vriezen­veen luidt noodklok: 'Pas bij de balie in de apotheek wordt het leed zichtbaar’

Het voortdurende streven van zorgverzekeraars naar zo goedkoop mogelijke varianten van medicijnen leidt steeds vaker tot conflicten in de apotheek. Het beleid van de zorgverzekeraars is volledig doorgeschoten, zegt Allard Bom, apotheker in Vriezenveen. „En wij krijgen de klappen. Soms letterlijk.”