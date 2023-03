Medicijnwaakhond EMA furieus over plan voor erotisch centrum in buurt van Amsterdams hoofdkantoor

EMA, de toezichthouder voor geneesmiddelen in Europa, is woedend over de voornemens van de gemeente Amsterdam voor een nieuw erotisch centrum in de buurt van het hoofdkantoor van de organisatie. Burgemeester Halsema benadrukt in een reactie de afstand tussen het beoogde centrum en de European Medicines Agency (EMA).

Halsema wees vorige maand drie mogelijke locaties aan voor het veelbesproken alternatief voor de raamprostitutie in de oude binnenstad van Amsterdam. Twee mogelijke plekken liggen aan de Groene Zoom en de Europaboulevard in Amsterdam-Zuid, beide bij de RAI en de A10. Het kantoor van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) ligt vlak bij station Amsterdam RAI op de Zuidas.

Een sekscomplex op kleine afstand zou de veiligheid van medewerkers en bezoekers van het EMA in gevaar brengen, zegt het bureau. ,,Het bureau voert op het hoogste gepaste politieke en diplomatieke niveau actie, in samenspraak met de Europese Commissie, om een veilige werkomgeving voor medewerkers en deskundigen te verzekeren”, laat een woordvoerder weten aan Het Parool.

De organisatie verhuisde in 2020 van Londen naar Amsterdam, na de brexit. ,,Veiligheid was een belangrijke voorwaarde voor de keuze van een nieuwe EMA-locatie”, benadrukt het EMA. ,,Negentien lidstaten kwamen met een voorstel en moesten aantonen hoe ze voldoen aan de eisen van het bureau.”

Het EMA zegt dat het via de media over de plannen heeft gehoord en ‘had verwacht geraadpleegd te worden tijdens het onderzoek naar de geschiktheid van de locatie’. ,,De verandering voor de Wallen is ingegeven door zorgen over overlast, drugshandel, dronkenschap en wangedrag. Als het erotisch centrum bij het gebouw van het EMA wordt gevestigd, brengt dit waarschijnlijk dezelfde negatieve gevolgen met zich mee voor de omgeving.”

Geen buren

Burgemeester Halsema is op haar beurt niet van tevoren op de hoogte gebracht van de stap van het EMA, laat een woordvoerder dinsdagmiddag weten. ,,Het EMA en het erotisch centrum worden in geen geval buren. Dat kan iedereen zien op de kaart met voorkeurslocaties. Er zit minimaal een halve kilometer tussen het EMA en de locaties in Zuid. Bovendien ziet de politie op deze locaties juist weinig veiligheidsrisico’s en zal het sekswerk inpandig zijn, zonder publiek op straat zoals op de Wallen.”

Het toekomstige gebouw krijgt honderd werkplekken voor sekswerkers. In het gebouw komen ook horecazaken en verschillende typen erotisch entertainment, zoals een sekstheater, seksclub of een erotheek.

Naar eigen zeggen kwam de gemeente ‘alles overwegende’ bij de RAI en de NDSM-werf, in Amsterdam-Noord, uit als definitieve opties voor een alternatief erotisch centrum. De woordvoerder van burgemeester Halsema geeft aan dat de gemeente ‘uiteraard’ in gesprek gaat met het EMA.



Dinsdagavond organiseren de oppositiepartijen in de stadsdeelcommissie van Amsterdam-Zuid – Bij1, VVD, CDA en 50Plus – een inspraakbijeenkomst in de RAI over het mogelijke erotisch centrum.