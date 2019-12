Meer agenten krijgen ontslag om integriteit

Van de 134 agenten die vorig jaar ontslag kregen vanwege het schenden van de integriteit, werden er 67 onvoorwaardelijk ontslagen. Dat zijn er ruim meer dan een jaar eerder, maar minder dan in 2016. In 2017 ging het om 48 gevallen en in 2016 om 70.

De politie wil transparant zijn over de schending van integriteit binnen de eigen gelederen. ,,Het geweldsmonopolie, de handhaving van de regels en de mogelijkheid om mensen hun vrijheid te ontnemen, scheppen extra verantwoordelijkheid. De politie en haar medewerkers moeten het goede voorbeeld geven", laat de politie in een persbericht weten. Signalen van integriteitsschendingen door politieagenten worden altijd onderzocht. ,,Voor politiemensen die misbruik maken van hun positie en over de schreef gaan, is geen plaats in de organisatie. De politie moet betrouwbaar zijn en is open en transparant op momenten dat er sprake is van zulke schendingen.”