Meer amateurs voetballen liever op zaterdag

Familie van gehandicap­te Goof (55) woest op doorrijder: 'Hoe kun je hiermee leven?'

12:56 De 55-jarige man die vanochtend in zijn invalidewagen werd aangereden in Dinteloord, ligt met een gebroken nekwervel in het ziekenhuis. De bestuurder liet hem na de aanrijding voor dood achter, tot ongeloof van de familie van het slachtoffer. ,,Het is afwachten hoe mijn oom hier uit gaat komen”, zegt nichtje Wendy Botermans.