Meer bezoekers bij monumentendag: 1,2 miljoen mensen erop uit

KNMI waarschuwt voor dichte mist, code geel van kracht

In bijna het hele land komt plaatselijk dichte mist voor, meldt het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KNMI). Tussen 05.00 en 08.00 is code geel van kracht in alle provincies op Zeeland en het Waddengebied na. Die is ingesteld vanwege gevaarlijke rijomstandigheden door slecht zicht, aldus het KNMI.

6:54