Meer coronapatiënten in ziekenhuis, aantal nieuwe besmettingen daalt verder

In Amsterdam werden met 1377 de meeste besmettingen vastgesteld, gevolgd door Rotterdam (1128), Utrecht (877), Den Haag (804) en Groningen (678). Het RIVM kreeg de afgelopen 24 uur melding van acht nieuwe sterfgevallen als gevolg van een coronabesmetting. Dat wil niet zeggen dat al die mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden, want het duurt soms een tijdje voor een sterfgeval is doorgegeven aan het instituut.

Afvlakken

Vandaag liggen er in totaal 1860 mensen met een coronabesmetting in een ziekenhuis. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 56 coronapatiënten meer dan gisteren.

Volgens het LCPS lijken de instroom en bezetting in de ziekenhuizen af te vlakken. De verwachting is dat het aantal patiënten op de ic’s ook de komende dagen stabiel blijft. Hetzelfde geldt voor de verpleegafdelingen, hoewel daar ook rekening wordt gehouden met een lichte stijging.

Het LCPS maakt geen onderscheid tussen mensen die vanwege hun coronabesmetting in het ziekenhuis moeten worden opgenomen en mensen die voor iets anders in het ziekenhuis liggen en ook corona blijken te hebben. Voor de druk op de ziekenhuiszorg maakt het volgens het LCPS niet uit of mensen vanwege of alleen mét corona liggen. Patiënten met corona moeten allemaal in isolatie worden verpleegd en dat kost veel extra tijd.