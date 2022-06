Meer dan 100 asielzoekers slapen weer op stoelen in aanmeldcentrum Ter Apel

In het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel hebben in de nacht van zondag op maandag iets meer dan honderd mensen op een stoel moeten slapen. Dat zegt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) maandag.

Zondag was al wel bekend dat er door drukte in het centrum niet voor iedereen een slaapplek beschikbaar was, maar bleef het nog onduidelijk om hoeveel mensen het ging.

Het is sinds oktober al crisis in Ter Apel. Regelmatig verblijven meer mensen bij het aanmeldcentrum dan toegestaan. De afgelopen weken gebeurde het meerdere keren dat mensen op stoelen terechtkwamen omdat er geen bed voor hen beschikbaar was. Het ging meerdere keren om meer dan honderd mensen. In het centrum in Ter Apel is plek voor maximaal 2000 mensen.

Veiligheidsregio’s gaan bij toerbeurt twee weken lang crisisnoodopvang verzorgen voor zeshonderd asielzoekers, elk 150. Inmiddels doen Friesland en Groningen dat in sporthallen in Heerenveen, Finsterwolde en Leek, Zeeland heeft de voormalige bibliotheek van Terneuzen beschikbaar. Amsterdam-Amstelland heeft voor zover bekend nog geen locatie. De huidige opvang is nog niet genoeg om alle asielzoekers een slaapplek te geven.

Rutte schaamt zich voor overvolle opvang Ter Apel: