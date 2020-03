Meer dan 100 gasten op bruiloft Druten: politie grijpt in vanwege noodverordening coronavirus

LIVE | Politie grijpt in bij te drukke bruiloft, overleg over sluiten scholen, American Airlines schrapt 75% vluchten

7:34 De strijd tegen het coronavirus gaat wereldwijd door. Ook Europese landen als Estland, Letland en Litouwen gaan - in navolging van bijvoorbeeld Denemarken, Polen en Tsjechië - hun grenzen sluiten voor de meeste buitenlanders. President Donald Trump heeft negatief getest op het coronavirus, maar de vrouw van de Spaanse premier bleek wel besmet. In Nederland steeg het dodental gisteren tot twaalf. Minister Bruins (Medische Zorg) heeft vanmiddag spoedoverleg met de Federatie Medisch Specialisten over hun oproep om de scholen te sluiten. Mogelijk leidt dat tot nieuwe maatregelen. Volg alles in ons blog. Hier lees je de afgelopen dagen terug.