Meer dan 100 mensen zoeken verder naar vermiste Hebe en Sanne, specifiek rond één straat in Waspik

Zo'n honderd mensen zijn vanochtend rond 09.30 uur begonnen met zoeken. Daarbij is het Veteranen Search Team ingezet. De locaties waar gisteren met auto’s is gezocht, worden vandaag te voet doorzocht. Dit is rondom de Polanenweg in Waspik.

Tot nu toe niks gevonden

Vooralsnog is er niks gevonden wat duidt in de richting van het tweetal. Gisteren werd een amber alert uitgegeven voor Hebe. Het meisje is gehandicapt en heeft zorg nodig.

Stijn van Griensven, hoofd Operatiën van de politie Oost-Brabant, zei gisteravond in talkshow Jinek dat er vooralsnog rekening wordt gehouden met alle scenario’s. Zo is het nog niet te zeggen of er sprake is van een ontvoering of een ongeluk. ,,Wat we weten is dat Hebe en Sanne een heel nauwe band hadden, dat geldt ook voor beide families. Maar dat laat onverlet dat we nog steeds in deze fase van het onderzoek met alle scenario’s rekening houden.”