Meer dan 2 miljoen belastingaangiftes binnen

2000 euro boete Alberto Stegeman schuldig aan plaatsen nepbom: ‘Ik hoef geen bedankje maar dit gaat te ver’

15:28 Televisiemaker Alberto Stegeman moet 2000 euro boete betalen voor het plaatsen van een nepbom op een kazerne in zijn programma Undercover in Nederland. Dat heeft de rechter in Zutphen besloten. Stegeman was zelf niet bij de uitspraak aanwezig: hij komt vandaag terug van een korte vakantie die al lang gepland stond. Telefonisch liet hij meteen weten in hoger beroep te gaan. ,,Dit klopt gewoon niet.”