Meer dan drieduizend Nieuw-Vennepers moeten 27,35 miljoen euro delen: ‘Stiekem gehoopt op meer’

Voor de wijkwinnaars waarvan het lotnummer begint met 2151 was het de afgelopen dagen nog spannend. Zij hoorden vanavond wat hun lot waard is.



Jan (61) en Rita (58) spelen mee met twee loten en reageren blij: ,,We willen met het hele gezin naar Korea. Daar komt onze jongste dochter vandaan. Van dit bedrag kunnen we in elk geval de vliegtickets betalen voor het hele gezin met aanhang. Fantastisch!”



Sandra (52) is samen met haar man en twee kinderen bij de uitreiking. Ze vertelt enthousiast: ,,Dit is een extra cadeau. Op twee januari is ons kleinkind Nora geboren en dat is natuurlijk het grootste cadeau. Van dit bedrag gaan we met het hele gezin iets leuks doen.”



Ook Rochella (28) weet direct wat ze met haar prijs wil doen: ,,Ik zou wel een andere auto willen. Dit is alvast een mooie bijdrage!”



Vorig jaar werd de prijzenpot verdeeld in Glimmen (Groningen). De PostcodeKanjer van 53,9 miljoen euro viel toen op postcode 9756. Dat is het hele dorp. Een kwart van de 1115 inwoners had loten en viel in de prijzen. Ze kregen allemaal tenminste 76.000 euro. Vijf inwoners hadden niet alleen de cijfers maar ook de letters AK goed en waren in één klap miljonair.