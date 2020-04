Meer dan ooit horen we nu onze klokkenspelers: ‘Beetje blijdschap in deze rare tijd’

Auke de Boer

Stadsbeiaardier van Groningen



Toen Auke de Boer (62) veertig jaar geleden geen werk kon vinden als ‘normale’ muzikant, koos hij voor een vervolgopleiding tot beiaardier. ,,Klokken hebben mij altijd gefascineerd. Het oergeluid, maar ook de sfeer en de ambiance van een prachtige, oude kerktoren. Dat is gewoon het mooiste wat er is.’’ Zijn debuut maakte hij met knikkende knieën. ,,Ik dacht steeds: de hele stad luistert mee, als ik een misstap maak regent het vast tomaten. Dat viel gelukkig mee.’’



Inmiddels bespeelt de geroutineerde Fries al 30 jaar de mooiste klokkenspellen ter wereld. ,,Ik heb in mijn leven veel klokkenspellen gezien, maar wij hebben hier in het hoge noorden toch de allermooiste, hoor.’’ Vanuit zijn speelkamertje op bijna 100 meter hoogte in de Groningse Martinitoren kiest De Boer elke dinsdag en zaterdag zelf zijn deuntjes uit. ,,Ik speel voor de bewoners en bezoekers van Groningen, dus voor elk wat wils.’’ Van David Bowie tot Game of Thrones, voor De Boer is niets te gek. ,,Op verzoek van een moeder speelde ik laatst Hansje Pansje Kevertje. Haar zoontje wilde dat graag horen voor het slapengaan. Geen probleem. Alle muziekgenres zijn te vertalen naar de 52 klokken van het carillon. Dat is prettig voor een generalist als ik.’’



De coronacrisis stelt De Boers vak in een hernieuwd daglicht. ,,Wij zijn zowat de enige muzikanten die gewoon kunnen doorspelen. Ik zie het als onze taak om mensen te troosten. Daarvoor hoeven zij alleen maar hun raampje te openen.’’