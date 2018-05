Meer kans op psychische problemen bij vluchtelingen of migranten

Depressie

Eén tot twee op de tien statushouders krijgt te maken met depressie of posttraumatische stress, constateert Bloemen. ,,Het hangt van veel factoren af of die ziekte uitdooft of doorzet. Wat in Den Haag is gebeurd, is van een andere categorie. In dit geval zou het ook een psychose kunnen zijn geweest, maar dat is speculeren.''



,,Zeker is dat mensen uit deze doelgroepen twee tot drie keer zo veel meer kans hebben op psychische problemen dan hier geboren Nederlanders die niet met oorlog te maken hebben gehad. Hoewel de problemen niet alleen ontstaan door de oorlog. Het heeft ook te maken met migratie. Met het loslaten van alles: familieverbanden, bezittingen, werk. Als het goed gaat met het settelen in Nederland, kan dat ook weer over gaan. Daarnaast is het heel persoonlijk hoe iemand zich ontwikkelt. Je moet je ook altijd afvragen hoe iemand was in het land van herkomst. Was iemand toen ook al labieler?''