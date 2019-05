‘Meer kiezers gaan stemmen bij komende Europese verkiezingen’

De opkomst bij de Europese verkiezingen over drie weken, lijkt hoger te worden dan vijf jaar geleden. 54 Procent van de kiezers zegt ‘zeker te gaan stemmen’. Bij de vorige Europese verkiezingen in 2014 was de opkomst nog 37 procent.

Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau I&O Research. Aan het onderzoek deden 1672 Nederlanders mee van achttien jaar en ouder. Volgens onderzoeker Peter Kanne zal de opkomst overigens zeker geen 54 procent worden. Mensen die meedoen aan dit soort onderzoeken zijn volgens hem doorgaan meer geïnteresseerd in politiek, waardoor het aantal mensen dat zegt zeker te gaan stemmen is oververtegenwoordigd in dit soort onderzoeken.

,,Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten zei 65 procent van de kiezers vooraf zeker te gaan stemmen, dat werd 56 procent,’’ zegt Kanne. ,,Het is dus waarschijnlijk dat ook nu de opkomst zo’n 10 procentpunt lager zal uitvallen dat die gepeilde 54 procent. Maar hij wordt waarschijnlijk wel hoger dan vijf jaar geleden. Want de opkomst bij zowel de laatste Kamerverkiezingen, als de gemeenteraadsverkiezingen als de Statenverkiezingen zit de opkomst in de lift.’’

Reden is dat er meer partijen meedoen met uitgesproken standpunten, zoals Forum voor Democratie. ,,Die partij trekt kiezers naar de stembus die anders niet zouden gaan stemmen’’, zegt Kanne.

Mobiliseren

Door de relatief lage opkomst wordt de verkiezing op 23 mei – meer dan andere verkiezingen - vooral een ‘opkomstverkiezing’. De partijen die er het meest in slagen hun achterban te mobiliseren, gaan het goed doen.

Kiezers die voor de Tweede Kamer zouden stemmen op SGP of PvdA zijn het meest geneigd eind deze maand ook naar de stembus te gaan voor het Europese parlement, gevolgd door kiezers van ChristenUnie, D66, VVD, GroenLinks en SP. Kiezers van 50Plus, PVV, Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie zijn – minder dan gemiddeld – van plan te gaan stemmen. ook de CDA-achterban is minder geneigd op te komen dagen.

Desalniettemin maakt Forum voor Democratie samen met de VVD de meeste kans om op 23 mei de grootste te worden. Gevolgd door GroenLinks.

Ontevreden