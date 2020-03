Meer mannelijke coronadoden en dit is waarom

We zagen het al in China en Italië, en in Nederland blijken de cijfers niet anders: bijna twee derde van de coronapatiënten die in de afgelopen maand werden opgenomen in het ziekenhuis is man. Dezelfde verhouding – 64,5 procent – tekent zich af bij het aantal sterfgevallen. En dat is opmerkelijk, want uit de testen van de GGD’s blijkt dat mannen en vrouwen even vaak het virus oplopen.