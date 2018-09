Meer uitgevallen en vertraagde vluchten deze zomer

Aanhouding in woning omstreden vlogger om zedenmis­drijf

16:06 In de woning van de omstreden vlogger Youness O. is dit weekend een 33-jarige man aangehouden in verband met een mogelijk zedendelict. Diverse bronnen stellen dat het om de 33-jarige vlogger zelf gaat, maar de politie wil dat niet bevestigen. Ook over de identiteit van het slachtoffer doet een politiewoordvoerder in verband met het onderzoek geen mededeling.