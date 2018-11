‘Meerdere bedrijven geïnteresseerd om Stint over te nemen’

Update Klopjacht op voortvluch­ti­ge crimineel Tilburg: verdachte niet gevonden

13:48 De voortvluchtige crimineel naar wie de politie rond het middaguur op zoek was in Tilburg is niet gevonden. Het vermoeden bestond dat de man zich schuilhield in een woning aan de Bredaseweg. Die was gedeeltelijk afgesloten toen de politie het pand omsingelde en binnenviel.