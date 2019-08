Meerdere gewonden na noodlanding luchtballon in Limburg

video Herdenking Slag om de Schelde indrukwek­ken­de ceremonie

20:03 Koning Willem-Alexander heeft zaterdag in Terneuzen het jubileumjaar 75 Jaar Vrijheid officieel geopend. Hij deed dat door op het Vrijheidsplein - de Scheldeboulevard - een belboei te luiden. Daarmee werd in 1944 gemarkeerd dat dat de vaarweg naar Antwerpen mijnenvrij was. Tegelijk werd de ‘vergeten’, maar militaire belangrijke Slag om de Schelde in 1944 herdacht.