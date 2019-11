Meerdere gewonden na steekpartij in Haagse winkelstraat, klopjacht op dader

Wat er precies heeft plaatsgevonden in het warenhuis is nog niet bekend. Er is veel politie aanwezig in de Haagse binnenstad. Ook cirkelt een politiehelikopter boven het centrum. De politie zoekt naar een licht getinte man tussen de 45 en 50 jaar oud. De man draagt een zwarte sjaal en grijs joggingpak.



Omdat het Black Friday is zijn er veel mensen in de straat aanwezig. Zij worden gevraagd op afstand te blijven van de winkel.